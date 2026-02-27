 Aller au contenu principal
Janus Living, fonds d'investissement immobilier pour seniors, se rapproche d'une introduction en bourse aux États-Unis après son dépôt public
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 5 et 8) par Arasu Kannagi Basil

Janus Living a rendu public vendredi son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, le fonds d'investissement immobilier cherchant à exploiter la demande pour les secteurs qui sont à l'abri des perturbations induites par l'IA.

Plusieurs entreprises ont réduit leurs effectifs, reporté ou annulé leur introduction en bourse aux États-Unis cette année, l'inquiétude des investisseurs s'étant accentuée après qu'une vague de mises à jour de modèles d'IA a provoqué de nouveaux accès de volatilité sur le marché.

Les analystes s'attendent désormais à ce que les thèmes résistants à l'IA stimulent le marché des introductions en bourse à court terme.

"À l'heure actuelle, les investisseurs s'intéressent aux entreprises qui sont insultées par la perturbation de l'IA", a déclaré Matt ‍Kennedy, ‍stratégiste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Nous nous attendons à voir davantage d'entreprises de l'économie réelle entrer en bourse, dans des domaines tels que l'industrie, la consommation, la transition énergétique et l'immobilier. Nous avons constaté un flux constant de biotechnologies. Un certain nombre de banques envisagent également des introductions en bourse en 2026."

La dynamique du marché des introductions en bourse devrait se renforcer dans les semaines à venir, alors que les cotations se remettent de l'accalmie saisonnière de février, même si les analystes tempèrent les attentes dans un contexte de craintes liées à l'IA.

Janus Living, dont le siège se trouve à Denver, dans le Colorado, possède 34 résidences pour personnes âgées, soit plus de 10 000 unités situées principalement sur les principaux marchés de la retraite dans dix États américains. Les actifs en Floride et au Texas représentent 69 % de son portefeuille total.

"Il existe une demande pour des entreprises capables de faire croître les dividendes de manière convaincante sur le long terme, et les logements pour personnes âgées correspondent à cette description. Il n'y a certainement pas beaucoup d'inquiétude quant à la perturbation de l'IA dans ce secteur", a déclaré ‍Kennedy.

Healthpeak Properties DOC.N , société mère de Janus Living, avait déclaré au début de l'année qu'elle découperait son portefeuille de logements pour personnes âgées en une FPI distincte cotée en bourse.

Les marchés publics ont eu du mal à évaluer pleinement son portefeuille de logements pour personnes âgées compte tenu de sa taille relative au sein de l'entreprise, avait déclaré Healthpeak à l'époque.

BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de la gestion du livre. Janus Living a l'intention de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "JAN".

