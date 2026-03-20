 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Janus Living fait ses débuts à New York après une introduction en bourse élargie de 840 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Le fonds de placement immobilier spécialisé dans les résidences pour seniors Janus Living JAN.N est prêt à faire ses débuts à la Bourse de New York plus tard ce vendredi sous le symbole "JAN". ** JAN a vendu 42 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à 20 dollars chacune pour lever 840 millions de dollars. ** Elle avait initialement commercialisé 37 millions d'actions au prix de 18 à 20 dollars chacune.

** Les analystes s'attendaient à ce que JAN bénéficie du fait d'être une société de placement immobilier (REIT), qui a tendance à avoir un groupe d'investisseurs spécialisés moins concernés par les fluctuations quotidiennes des marchés mondiaux.

** « Ils ont également tendance à être des investisseurs axés sur le rendement, achetant l'actif pour un dividende attrayant plutôt que d'espérer un fort rebond après l'introduction en bourse », a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés de capitaux propres chez Mergermarket.

** « Cela pourrait l'aider (Janus) à surmonter la volatilité du marché, bien qu'il n'y ait jamais de garantie de succès lorsque les marchés sont aussi volatils qu'ils le sont actuellement. »

** BofA Securities et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file pour l'offre.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.03.2026 11:10 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC : * FEDEX

  • Des fidèles musulmans assistent à la prière matinale de l'Aïd el-Fitr dans la rue Salah al-Din, après que la police les a empêchés de s'approcher des remparts de la vieille ville de Jérusalem, le 20 mars 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )
    A Jérusalem, un Aïd "triste et douloureux" sans accès à la mosquée Al-Aqsa
    information fournie par AFP 20.03.2026 11:09 

    "En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite

  • Le fondateur de la boutique Swave, Hugo Carvalho, lors d'une vente en live de sneakers, le 12 mars 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Le live-shopping, grand bazar numérique à portée de clic
    information fournie par AFP 20.03.2026 10:59 

    Le télé-achat n'est pas mort, il a juste migré sur téléphone: mêlant vidéo en direct et achat instantané, le "live-shopping" bouleverse le commerce en ligne, poussant géants technologiques, marques et petites boutiques à l'investir. "Un euro de prix de départ... ... Lire la suite

  • Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal aurait des vues sur la start-up Innovist pour se renforcer en Inde
    information fournie par Zonebourse 20.03.2026 10:56 

    L'Oréal serait en discussions avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au sein de la start-up indienne de produits de beauté et de soins personnels Innovist, a-t-on appris vendredi auprès de professionnels de marché. Selon ces informations, la transaction ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank