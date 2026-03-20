Janus Living fait ses débuts à New York après une introduction en bourse élargie de 840 millions de dollars

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20 mars - ** Le fonds de placement immobilier spécialisé dans les résidences pour seniors Janus Living JAN.N est prêt à faire ses débuts à la Bourse de New York plus tard ce vendredi sous le symbole "JAN". ** JAN a vendu 42 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à 20 dollars chacune pour lever 840 millions de dollars. ** Elle avait initialement commercialisé 37 millions d'actions au prix de 18 à 20 dollars chacune.

** Les analystes s'attendaient à ce que JAN bénéficie du fait d'être une société de placement immobilier (REIT), qui a tendance à avoir un groupe d'investisseurs spécialisés moins concernés par les fluctuations quotidiennes des marchés mondiaux.

** « Ils ont également tendance à être des investisseurs axés sur le rendement, achetant l'actif pour un dividende attrayant plutôt que d'espérer un fort rebond après l'introduction en bourse », a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés de capitaux propres chez Mergermarket.

** « Cela pourrait l'aider (Janus) à surmonter la volatilité du marché, bien qu'il n'y ait jamais de garantie de succès lorsque les marchés sont aussi volatils qu'ils le sont actuellement. »

** BofA Securities et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file pour l'offre.