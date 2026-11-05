Janus Living chute après une levée de fonds par actions portée à 748 millions de dollars

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5 novembre - ** Les actions de Janus Living ( JAN.N ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les résidences pour seniors, ont reculé de 4,7 % à 28,65 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi, après la fixation du prix de l'émission complémentaire

** Mercredi en fin de journée, JAN a annoncé l'émission de 26,25 millions d'actions au prix de 28,50 dollars, pour un montant total d'environ 748,1 millions de dollars

** Le volume de l’offre a été augmenté, passant de 25 millions d’actions , et le prix a été fixé avec une décote de 5,2 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour des opportunités d’acquisition et d’investissement, le remboursement de la dette et les besoins généraux de l’entreprise

** BofA, JP Morgan, Wells Fargo et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération

** Lundi soir, JAN a publié un FFO ajusté par action de 0,25 $ au troisième trimestre, en hausse de 46 % en glissement annuel, et a légèrement relevé ses prévisions de FFO ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 0,97 $ et 0,99 $

** Gérée en externe par Healthpeak Properties DOC.N , JAN est entrée en bourse en mars lors d’une introduction en bourse au prix de 20 $; elle compte environ 234,37 millions d’actions en circulation

** Sur 15 analystes, 13 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; le cours cible médian est de 34 dollars, selon les dernières données de LSEG