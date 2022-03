Janus Henderson trouve le successeur de Dick Weil

(NEWSManagers.com) - La nomination était attendue depuis novembre. La société de gestion américano-britannique Janus Henderson a annoncé ce 24 mars avoir trouvé son futur directeur général pour remplacer Richard "Dick" Weil, qui va prendre sa retraite à la fin du mois, un départ contraint par le fonds activiste Trian. Il s'agit d'Ali Dibadj, qui est depuis février 2021 le directeur financier et le responsable de la stratégie d'AllianceBernstein. Il doit arriver chez son nouvel employeur avant le 27 juin. L'intérim sera occupé par le directeur financier Roger Thompson. Il sera épaulé par Dick Weil, qui conservera un rôle de de conseiller jusqu'à fin juin.

Le futur directeur général Ali Dibadj a passé une dizaine d'années dans le conseil chez McKinsey et Mercer, avant de passer une quinzaine d'années chez AllianceBernstein. Il y a été analyste senior au sein de Bernstein Research Services, avant d'être nommé gérant du fonds AB Equities en 2017, et codirecteur du comité stratégique en 2019, postes qu'il occupe encore aujourd'hui. En février 2021, il a également été promu directeur financier et responsable de la stratégie.

Dick Weil a dirigé Janus Capital de 2010 jusqu'à la fusion avec Henderson en 2017, puis a pris les rênes du nouveau groupe. Sa direction a été entachée par quatre années de décollecte entre 2018 et 2021, ce qui a poussé Trian, actionnaire minoritaire à hauteur de 16%, à demander son départ.