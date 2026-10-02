Janus Henderson se renforce sur les marchés privés avec Rantum Capital

(Zonebourse.com) - Janus Henderson a finalisé l'acquisition de Rantum Capital après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires. Basée à Francfort, la société de gestion est spécialisée dans les marchés privés, avec une expertise dans le crédit privé et le capital-investissement dans la région DACH.

Cette opération permet à Janus Henderson de renforcer sa plateforme de marchés privés et d'étendre sa présence en Europe, notamment auprès de la clientèle institutionnelle. Le groupe entend ainsi répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions de crédit privé et de private equity.

L'intégration de Rantum Capital s'inscrit dans la stratégie de développement de Janus Henderson sur les actifs privés, après plusieurs acquisitions et partenariats, notamment avec Privacore, Victory Park Capital et NBK Capital Partners.

En combinant ces expertises avec ses activités historiques sur les marchés obligataires, Janus Henderson cherche à élargir les solutions proposées à ses clients sur les marchés cotés comme privés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.