Janus Henderson renforce son équipe dédiée à la dette des marchés émergents

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce la nomination de Mia Söderberg en tant que gérante de portefeuille client spécialisée dans la dette des marchés émergents. Elle sera chargée de promouvoir les stratégies du groupe dans cette classe d'actifs auprès des clients, consultants et principaux partenaires de distribution à l'échelle mondiale.

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de Janus Henderson visant à renforcer sa présence dans la région EMEA, afin de répondre à la demande croissante des clients.

Basée à Copenhague, Mia Söderberg reportera à Kareena Moledina, principale gérante de portefeuille client pour la région EMEA.

Mia Söderberg dispose de plus de vingt ans d'expérience dans la sélection de fonds et l'analyse de performances au sein d'institutions financières de premier plan. Elle occupait récemment le poste de senior manager – asset manager selection chez Munich Re Group Investment Management, avec un focus particulier sur la dette des marchés émergents.

Elle a auparavant exercé des fonctions de senior portfolio manager en sélection de gérants chez Nykredit AM.