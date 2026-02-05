 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Janus Henderson renforce son équipe dédiée à la dette des marchés émergents
information fournie par AOF 05/02/2026 à 14:01

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce la nomination de Mia Söderberg en tant que gérante de portefeuille client spécialisée dans la dette des marchés émergents. Elle sera chargée de promouvoir les stratégies du groupe dans cette classe d'actifs auprès des clients, consultants et principaux partenaires de distribution à l'échelle mondiale.

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de Janus Henderson visant à renforcer sa présence dans la région EMEA, afin de répondre à la demande croissante des clients.

Basée à Copenhague, Mia Söderberg reportera à Kareena Moledina, principale gérante de portefeuille client pour la région EMEA.

Mia Söderberg dispose de plus de vingt ans d'expérience dans la sélection de fonds et l'analyse de performances au sein d'institutions financières de premier plan. Elle occupait récemment le poste de senior manager – asset manager selection chez Munich Re Group Investment Management, avec un focus particulier sur la dette des marchés émergents.

Elle a auparavant exercé des fonctions de senior portfolio manager en sélection de gérants chez Nykredit AM.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank