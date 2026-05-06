Janus Henderson renforce sa présence en Asie-Pacifique

(AOF) - Janus Henderson Group et Sun Hung Kai & Co. ont annoncé la mise en place d'un partenariat stratégique destiné à accélérer le développement et la distribution de produits d'investissement alternatifs en Asie-Pacifique.

Les deux groupes entendent collaborer à la création de nouvelles solutions d'investissement, au lancement d'initiatives de capital d'amorçage ainsi qu'à des opérations d'investissement direct sur les marchés cotés et non cotés à l'échelle mondiale. Ce rapprochement vise à combiner leurs expertises respectives et leurs réseaux de distribution afin de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des stratégies alternatives différenciantes dans la région.

Dans le cadre de ce partenariat, Sun Hung Kai Capital Partners (SHKCP), basé à Hong Kong, mettra à profit sa forte présence en Asie ainsi que son expertise dans les stratégies alternatives en tant que general partner, mobilisant à la fois des capitaux propres et des capitaux de tiers au service d'une clientèle asiatique.

Janus Henderson apportera de son côté sa plateforme mondiale de gestion d'actifs couvrant les marchés publics et privés, son savoir-faire reconnu dans la structuration de produits ainsi que son ancrage historique en Asie-Pacifique.

Fondée en 2020, SHKCP constitue la branche spécialisée dans les investissements alternatifs de Sun Hung Kai & Co.

La société hongkongaise, dirigée par ses fondateurs, gère environ 38,7 milliards de dollars hongkongais d'actifs. Elle est spécialisée dans la conception de solutions alternatives et accompagne le lancement ainsi que le développement de fonds d'investissement. Le groupe propose également des services de conseil dédiés aux grandes fortunes via son offre Family Office Solutions.