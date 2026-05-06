Le porte-avions Charles-de-Gaulle a franchi le canal de Suez

Le porte-avions français Charles De Gaulle quitte la baie de Souda

Le porte-avions français ‌Charles-de-Gaulle et son escorte ont franchi mercredi le canal de ​Suez en direction du sud de la mer Rouge, dans la perspective de l'initiative multinationale de sécurisation du détroit d'Ormuz, annonce ​le ministère des Armées dans un communiqué.

"Le mouvement du groupe aéronaval est distinct ​des opérations militaires initiées dans ⁠la région et complète le dispositif sécuritaire", est-il précisé.

"Les armées ‌françaises agissent depuis le 28 février dans une posture défensive, et ont travaillé aux côtés des ​Britanniques avec leurs partenaires ‌à une initiative multinationale (...) visant à contribuer ⁠au rétablissement de la navigation dans le détroit d'Ormuz, en coordination avec les États riverains", souligne le ministère.

Le président Emmanuel Macron ⁠avait annoncé le ‌3 mars dernier le redéploiement du groupe aéronaval (GAN) ⁠en Méditerranée aux premiers jours de la guerre entre ‌l'Iran d'une part, les Etats-Unis d'autre part, défendant la ⁠posture "strictement défensive" de la France dans ce conflit ⁠qui est entré ‌dans son troisième mois.

Le GAN se trouvait alors en Atlantique ​Nord.

"Le rapprochement du groupe aéronaval ‌français permet d'évaluer l'environnement opérationnel régional par anticipation du déclenchement de l'initiative" de rétablissement ​de la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui mobilise une quarantaine de nations en coordination avec les ⁠Etats riverains, indique le ministère des Armées.

Ce dernier estime également que la présence du Charles-de-Gaulle permet "d'offrir des options supplémentaires de sortie de crise pour renforcer la sécurité de la région" et contribue "à la réassurance des acteurs du commerce maritime."

(Rédigé par Sophie Louet ​et Jean-Stéphane Brosse)