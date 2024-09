Janus Henderson recrute un nouveau responsable obligataire

Janus Henderson annonce l’arrivée d’Alex Veroude, le 2 janvier 2025, en tant que responsable mondial de l’obligataire. L’intéressé vient d’Insight Investment (groupe BNY Mellon) où il était directeur des investissements pour l’obligataire.

Alex Veroude succèdera à Jim Cielinski, qui a décidé de se retirer du secteur de la gestion d’actifs après sept ans en tant que responsable mondial de l’obligataire de Janus Henderson et 41 ans de carrière dans la finance.

Jim Cielinski travaillera avec Alex Veroude lorsque ce dernier prendra ses fonctions afin d’assurer une transition en douceur. Janus Henderson précise que Jim Cielinski ne gère pas de portefeuille et qu’il n’y aura donc pas de changement pour les clients. Ce ne sera pas non plus le cas d’Alex Veroude.

Alex Veroude sera basé à New York et rendra régulièrement visite aux bureaux régionaux de Janus Henderson. Rattaché directement au directeur général Ali Dibadj, il supervisera l’ensemble des produits et équipes obligataires de la société.

Au 30 juin 2024, l’équipe obligataire de Janus Henderson gérait 93,7 milliards de dollars d’actifs.

Laurence Marchal