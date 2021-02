Janus Henderson perd l' un de ses principaux actionnaires

(NEWSManagers.com) - Janus Henderson Group a vu sortir l' un de ses principaux actionnaires. Le japonais Dai-ichi Life Holdings a vendu sa participation dans la société de gestion américaine. Il s' agit d' une " décision stratégique " de la part de Dai-ichi, qui souhaite se concentrer sur l' assurance. Selon Bloomberg, cette participation représentait près de 17 % du capital de Janus Henderson. Ce dernier prévoit d' acquérir une partie des titres pour 235 millions de dollars. Dai-ichi va aussi abandonner son poste d' administrateur.

Toutefois, Janus Henderson et Dai-ichi ont convenu de continuer de coopérer d' un point de vue opérationnel et commercial, poursuivant le partenariat initié il y a 8 ans, en vertu d' un nouvel accord. Janus Henderson gère 10,4 milliards de dollars pour le compte de Dai-ichi et de ses filiales. La société nippone aide aussi son partenaire à se développer au Japon, un marché qui reste stratégique pour la société américaine.

A noter que cette cession intervient quelques mois après que Trian a pris une participation de 9,9 % dans Janus Henderson, au même moment qu' une participation dans Invesco. L' activiste ne cachait pas alors son intention de favoriser les rapprochements entre sociétés de gestion.

L' annonce du départ de Dai-ichi a été faite à l'occasion de la publication des résultats annuels de Janus Henderson, qui a fait état d'une poursuite de la décollecte. La société de gestion a subi des rachats nets de 24,4 milliards de dollars en 2020, dont 12,2 milliards de dollars sur le seul premier trimestre. La décollecte a eu tendance à ralentir au dernier trimestre, à 1,1 milliard de dollars. Mais cela fait plusieurs trimestres que Janus Henderson est en négatif. En 2019, la décollete avait été de 27,4 milliards de dollars.

Les encours ont néanmoins augmenté de 7 % en 2020 à 401,6 milliards de dollars.