Janus Henderson nomme deux commerciaux en Suisse

(NEWSManagers.com) - Janus Henderson a annoncé ce 4 octobre deux nominations au sein de son équipe de distribution suisse et Liechtenstein. Maximilian Beeck est nommé senior sales manager et Eszter Biro assumera la fonction de sales manager. Ils sont rattachés à Fedor Plambeck, directeur des ventes Suisse. Maximilian Beeck couvrira une clientèle intermédiaire et institutionnelle majoritairement germanophone. Eszter Bira se concentrera, elle, sur le marché wholesale, également germanophone.

Maximilian Beeck était jusqu'ici responsable du développement des activités wholesale en Suisse alémanique et au Liechtenstein chez Allianz Global Investors. Eszter Biro était pour sa part sales and client associate, EMEA chez Janus Henderson.