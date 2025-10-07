 Aller au contenu principal
Janus Henderson : le marché des ETF actifs en Europe atteindra 1 000 milliards de dollars
information fournie par AOF 07/10/2025 à 16:15

(AOF) - Alors que le marché des ETF actifs en Europe devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, grâce à l'adoption d'ETF innovants " actifs de base " et " actifs à forte conviction ", Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France chez Janus Henderson, souligne l'importance d'aligner les offres sur les besoins des investisseurs pour libérer le potentiel de croissance de ce secteur dynamique.

Le marché actif des ETF en Europe est en passe d'atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon 42% des investisseurs professionnels interrogés dans une nouvelle étude commandée par Janus Henderson. Les investisseurs interrogés gèrent collectivement 800 milliards de dollars d'actifs.

Le marché européen des ETF actifs a dépassé les 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion cet été, soit plus du double de sa taille en début 2024. Les ETF actifs ne représentent encore que 2,7% du marché européen des ETF, mais 74% des investisseurs professionnels s'attendent à ce que cette part atteigne 5% d'ici la fin de l'année prochaine.

À l'échelle mondiale, le rythme de croissance du secteur des ETF actifs est impressionnant. Au premier semestre 2025, la moitié de tous les ETF lancés dans le monde étaient actifs selon le cabinet de conseil sectoriel ETFGI. À l'avenir, près de 60% des personnes interrogées s'attendent à ce que la plupart des lancements d'ETF en 2026 soient actifs.

" La moitié des investisseurs professionnels s'attendent à ce que 10% de leur allocation en ETF soit consacrée à des stratégies actives d'ici l'année prochaine. Il s'agit d'un changement radical pour l'ensemble du secteur et il a le potentiel de bénéficier de manière significative aux investisseurs en termes d'efficacité et de liquidité ", explique Charles-Henri Herrmann.

Jusqu'à présent, l'adoption en Europe a été menée par les ETF " actifs de base ", qui présentent une faible erreur de suivi par rapport à un indice de référence et se concentrent souvent sur des stratégies basées sur des indices améliorés par la recherche. La plupart des investisseurs interrogés (72%) considèrent ces ETF comme un remplacement de leurs expositions passives indicielles existantes.

En revanche, l'adoption d'ETF " actifs à forte conviction ", fondés sur une recherche fondamentale approfondie pour développer des portefeuilles plus concentrés, a été jusqu'à présent plus lente. Toutefois, 66% des répondants considèrent les ETF actifs à forte conviction comme des substituts potentiels aux expositions traditionnelles aux fonds communs de placement, ce qui suggère une marge de croissance importante.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

