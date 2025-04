Janus Henderson lance une version Ucits de son ETF américain sur les CLO

Janus Henderson Investors lance une version Ucits de son ETF AAA CLO domicilié aux Etats-Unis, pour les investisseurs non-américains : le Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF (JAAA LN). Il s’agit du dernier né de la gamme d’ETF actifs de la société en Europe, après le lancement du Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity en octobre 2024, le Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity en novembre 2024 et le Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO pour les investisseurs non-américains en janvier 2025. Ce dernier a déjà atteint plus de 150 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Le JAAA LN sera géré par John Kerschner, responsable des produits titrisés aux États-Unis, et Colin Fleury, responsable des crédits titrisés, ainsi que par Denis Struc, Jessica Shill et Ian Bettney, gérants de portefeuilles titrisés. L'équipe « dispose d’outils et de systèmes à la pointe du marché permettant une analyse approfondie des garanties des CLO afin d’identifier des opportunités de valorisation relative », assure un communiqué.

La structure Ucits ETF du JAAA LN investira principalement dans des CLO notés AAA en dollars, offrant aux investisseurs un accès au marché des CLO AAA de haute qualité, à taux variable, historiquement réservé aux investisseurs institutionnels, dans une structure d’ETF liquide et transparente. Le fonds investira également de manière tactique dans des CLO notés AAA en euros, en couvrant l’exposition au risque de change par rapport au dollar. Le fonds est coté à la Bourse de Londres, et devrait l’être aussi sur d’autres Bourses de l’Union européenne et de la Suisse. Il sera à terme disponible sur tous les principaux marchés européens.

L’ETF AAA CLO de Janus Henderson a récemment dépassé les 21 milliards de dollars d’actifs sous gestion et se présente comme l’ETF CLO le plus grand au monde.

Laurence Marchal