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Janus Henderson lance un fonds nativement tokénisé sur le Nasdaq-100
information fournie par Agefi Asset Management 02/11/2026 à 08:15

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Janus Henderson s’est associé à Centrifuge, société de technologie financière spécialisée dans la tokénisation d’actifs, pour lancer le JQQQ, le premier fonds « nativement tokénisé » offrant une exposition à l’indice Nasdaq-100 au travers d’une stratégie d’investissement.

Géré par le gestionnaire américain, le fonds s’appuie sur l’infrastructure de Centrifuge dédiée aux fonds « on-chain » et présentée comme intégrée de bout en bout.
Un fonds on-chain peut se brancher directement sur de nouveaux canaux de distribution et sur d’autres applications financières, précise le communiqué. Cela ouvre la voie à des usages jusqu'à présent impossibles : vaults programmables, portefeuilles gérés onchain, utilisation en collatéral, prêt, produits structurés.

Le nouveau fonds est lancé exclusivement sur le réseau Stellar, où les actifs du monde réel ont dépassé 4 milliards de dollars en 2026. Stellar a développé un marché d’actifs institutionnels de plus en plus diversifié, couvrant les bons du Trésor américain tokénisés, la dette souveraine, les fonds monétaires, le crédit et d’autres instruments financiers.

« Ce lancement élargit la plateforme on-chain de Janus Henderson, qui représente désormais plus d’un milliard de dollars de stratégies institutionnelles couvrant les bons du Trésor américain, le crédit structuré et les actions cotées, à l’un des indices actions les plus reconnus au monde », commente Nick Cherney, directeur de l’innovation chez Janus Henderson. « Figurant parmi les cinq premiers fournisseurs mondiaux de fonds tokénisés, Janus Henderson a pour ambition de devenir le gestionnaire d’actifs le plus avancé technologiquement au monde », ajoute-t-il.

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