Janus Henderson lance son premier ETF actif en Europe

(AOF) - Janus Henderson annonce le lancement de son premier ETF actif en Europe : le Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF (JCPN).

Le fonds repose sur une approche à forte conviction et investira dans un portefeuille concentré, activement géré, composé de 20 à 30 positions. Il offrira aux investisseurs une exposition à des entreprises bénéficiant des tendances structurelles et thématiques du marché des actions japonaises et reposera sur les compétences de sélection de titres de Janus Henderson.

Le fonds sera initialement coté sur Xetra sous le ticker JCPN, avant d'être coté sur le London Stock Exchange et la Borsa Italiana, et sera disponible sur tous les principaux marchés européens.

Le fonds sera géré par Janus Henderson Investors UK Limited (JHIUK) et conseillé par un gestionnaire de portefeuille expérimenté, Junichi Inoue, responsable des actions japonaises et de la stratégie Japan High Conviction Equity.