Janus Henderson Investors développe un nouvel ETF UCITS actif en actions mondiales

(AOF) - Janus Henderson Investors annonce le lancement de l'ETF Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS (JGBL), désormais coté à la Bourse de Londres. Cet ETF vise une trackingerror d'environ 1,5% par rapport à l'indice MSCI World et est conçu pour les investisseurs qui recherchent une surperformance basée sur la recherche fondamentale, tout en visant un faible niveau de risque actif. Il est géré par John Jordan, Joshua Cummings et Jeremy Tjaden.

Le JGBL est le dernier né de la gamme croissante d'ETF UCITS actifs de Janus Henderson, qui en compte désormais huit.

" Nous sommes convaincus que la recherche fondamentale approfondie peut améliorer de manière significative les résultats des investissements. Le JGBL permet aux investisseurs dont l'allocation en actions mondiales est limitée par l'indice de référence d'accéder à la recherche de haute qualité de Janus Henderson sous la forme d'un ETF. Alors que la demande d'ETF reste forte, de nombreux investisseurs cherchent à aller au-delà de l'exposition passive, et ce dernier ETF est conçu pour répondre à ce besoin ", explique Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group chez Janus Henderson Investors.