Janus Henderson étoffe son unité de stratégie et de construction de portefeuille

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Janus Henderson a nommé Mario Aguilar au poste de stratégiste senior pour la construction de portefeuilles de ses clients sur l'Amérique latine. Il officie depuis décembre au sein de l'unité de stratégie et de construction de portefeuille de la firme composée de 12 personnes et basée à Londres. Celle-ci propose des analyses personnalisées aux portefeuilles de ses clients et publie des vues macro-économiques et d'allocation d'actifs.

Dans ses nouvelles fonctions, Mario Aguilar couvrira les clients latino-américains, de la péninsule ibérique et du marché américain offshore de Janus Henderson et est rattaché à Adam Hetts, qui supervise l'unité. Il arrive d'Allspring Global Investments (ex-Wells Fargo Asset Management) où il était directeur de relations clients depuis huit ans.