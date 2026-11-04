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Janus Henderson étoffe sa gamme d'ETF actifs avec un fonds dédié aux actions chinoises
information fournie par AOF 04/11/2026 à 10:28

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(Zonebourse.com) - Janus Henderson Investors annonce le lancement du Janus Henderson China Equity Active Core UCITS ETF, un fonds à gestion active destiné à capter les opportunités de croissance liées aux transformations structurelles de l'économie chinoise.

Géré par Benjamin Wang et Zoey Zhu, aux côtés de Victoria Mio, responsable des actions chinoises, il repose sur une approche combinant analyse fondamentale, thématique et quantitative. Le portefeuille, diversifié et composé de 100 à 150 entreprises chinoises, vise à concilier recherche de performance et maîtrise des risques. Coté à la Bourse de Londres sous le symbole JCHN, l'ETF affiche des frais annuels de 0,39%.

Selon Janus Henderson, les valorisations attractives et les disparités de performance entre secteurs et entreprises offrent un environnement propice à la gestion active.

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