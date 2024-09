Janus Henderson et l’UNEP développent des offres de gestion de patrimoine sur-mesure

(AOF) - Janus Henderson annonce la signature d’un premier partenariat stratégique avec l’Union Nationale d’Épargne et de Prévoyance (UNEP), visant à renforcer sa présence sur le marché de la gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette collaboration, Janus Henderson et l'UNEP vont proposer aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et courtiers de l'UNEP des solutions de gestion personnalisées et innovantes.

Ils auront accès à un éventail de services allant de la gestion conseillée en assurance-vie, comme celle récemment lancée avec le contrat UNEP Multiselection assuré par Oradea Vie, à la création à court et moyen termes de nouvelles solutions telles que des mandats luxembourgeois, et des services de gestion déléguée.

Toutes ces solutions s'appuient sur un outil propriétaire d'analyse de portefeuille en architecture ouverte et permettant ainsi une diversification optimale aux investisseurs en matière de classes d'actifs, de géographie, ou encore de secteurs.

Janus Henderson rendra régulièrement accessibles des contenus pédagogiques et des articles thématiques issus de ses équipes de recherche. De plus, les équipes d'analyse de portefeuille basées à Londres seront mises à leur disposition, ainsi que la plateforme d'analyse de Janus Henderson "EDGE", désormais dotée d'une version spécialement conçue pour les utilisateurs conseillers en gestion de patrimoine.

En s'appuyant sur la dimension internationale d'un acteur historique de l'industrie, les conseillers en gestion de patrimoine et courtiers de l'UNEP pourront donc proposer à leurs clients des solutions couvrant l'ensemble des marchés et notamment des secteurs variés tels que la santé, les biotechnologies, l'immobilier coté, les investissements durables à impact, ainsi que les technologies et l'intelligence artificielle.