Janus Henderson enchaîne un 18ème trimestre de décollecte consécutif

(NEWSManagers.com) - L’histoire se répète trimestre après trimestre pour Janus Henderson Investors. La société de gestion a subi des rachats nets dans ses fonds à hauteur de 11,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022.

Cela constitue le 18ème trimestre consécutif de décollecte nette pour la firme, qui a cumulé des sorties nettes de 16,2 milliards de dollars en 2021, 24,4 milliards en 2020, 27,4 milliards en 2019, 17,8 milliards en 2018 et 10,2 milliards en 2017. L'unique collecte positive de Janus Henderson depuis la formation du groupe, résultant de la fusion entre Janus Capital et Henderson Global Investors au deuxième trimestre 2017, remonte ainsi au troisième trimestre 2017.

Les encours de Janus Henderson à fin mars 2022 s’élevaient à 361 milliards de dollars, en baisse de 16,5% sur le premier trimestre (432,3 milliards de dollars fin décembre 2021). La société de gestion affiche en outre un résultat net de 78,7 millions de dollars pour le premier trimestre 2022, soit presque moitié moins (-49,3%) que celui présenté en mars 2021 (155,5 millions).

Une nouvelle page après cinq années tourmentées

Malgré un premier trimestre en-deçà des attentes des analystes, la suite de l’année 2022 peut néanmoins s’avérer l’opportunité d’une renaissance pour Janus Henderson après cinq ans d’existence tourmentée, marquées entre autres par une co-direction générale initiale qui n'a pas pris et n'aura tenu qu'un an mais aussi par le départ de l'ex-"pape" des obligations Bill Gross en 2019.

Le gestionnaire tourne une page en ce deuxième trimestre après le départ de deux de ses cadres emblématiques, son ex-directeur général Dick Weil et son ancien directeur mondial de la gestion Enrique Chang. Dick Weil a été poussé vers la sortie dès novembre 2021 par le fonds activiste Trian Fund Management. Bien qu'il se soit retiré de son poste en mars, il demeure conseiller du directeur général par intérim Roger Thompson jusqu’en juin. Date à laquelle Ali Dibadj, jusqu’alors directeur financier et responsable de la stratégie d'AllianceBernstein, deviendra directeur général de Janus Henderson. Trian, le fonds activiste de Nelson Peltz et Ed Garden, s’est montré très actif pour faire évoluer la gouvernance et l’avenir du gestionnaire depuis sa prise de participation de 19% dans le capital de Janus Henderson en 2021 et son arrivée au conseil d’administration cette année.

D’autre part, Janus Henderson n’aura plus pour les prochains trimestres l’excuse d’Intech Investment Management, sa filiale de gestion quantitative sur les actions dont la firme a clôturé la vente fin mars 2022, qu'elle invoquait pour expliquer en partie ses décollectes.