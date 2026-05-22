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Janus Henderson élargit son offre de crédit privé dans la région EMEA
information fournie par AOF 22/05/2026 à 15:40

(Zonebourse.com) - Janus Henderson annonce, suite à l'acquisition en octobre 2024 de Victory Park Capital (VPC), gestionnaire mondial spécialisé dans le crédit privé, la commercialisation de deux stratégies de crédit privé de VPC auprès des investisseurs de la zone EMEA : la stratégie "Asset Backed Opportunistic Credit" et la stratégie "Legal Credit".

La stratégie "Asset Backed Opportunistic Credit" offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille diversifié de prêts garantis de qualité supérieure et adossés à des actifs, soutenus par des garanties solides et à court terme dans des secteurs tels que le financement par cession de créances, les actifs corporels et les actifs intellectuels.

La stratégie "Legal Credit", une sous-catégorie de la stratégie de financement adossé à des actifs de VPC, offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille différencié de prêts garantis de qualité supérieure et adossés à des actifs, axé sur le secteur juridique. Le financement est assuré par des prêts avec recours hautement structurés, adossés à des pools diversifiés de créances juridiques, et soutenus par des mécanismes d'assurance et de solides rehaussements de crédit.

Fondée en 2007 et basée à Chicago, VPC est spécialisée dans le financement adossé à des actifs et investit dans divers secteurs, zones géographiques et industries, notamment dans le financement basé sur les créances, les actifs corporels et les actifs intellectuels. Son éventail de capacités d'investissement comprend également le crédit juridique ainsi que la recherche et la gestion d'investissements sur mesure pour les compagnies d'assurance.

Depuis sa création, la société a investi plus de 11,6 milliards de dollars dans plus de 240 opérations.

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Crédit privé
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