 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Janus Henderson choisit BNP Paribas Securities Services pour un nouveau mandat
information fournie par Agefi Asset Management 20/04/2026 à 08:00

Le métier Securities de BNP Paribas, conservateur global avec 14.193 milliards d’euros d’actifs en conservation, annonce ce 14 avril un mandat stratégique à long terme avec Janus Henderson Group pour fournir une large gamme de services aux fonds, de marché et de financement au Royaume-Uni, en France, au Luxembourg et en Australie. Cela fait suite à un appel d’offres.

Avec ce nouveau mandat, le métier Securities Services de BNP Paribas assure la comptabilité des fonds ouverts et des fonds d’investissement de Janus Henderson en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que des services de banque dépositaire, de conservation de titres, de trésorerie et de change. Janus Henderson pourra en outre bénéficier du modèle de banque intégré de BNP Paribas, à travers une sélection de services fournis par le métier Global Markets de la banque.

BNP Paribas et Janus Henderson se connaissent bien, puisqu’ils entretiennent un partenariat de plus de vingt ans, au cours duquel Securities Services a accompagné Janus Henderson dans de nombreux lancements de fonds, changements de systèmes et fusions-acquisitions ciblées à travers le monde.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le rouge avec le regain de tension au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:51 

    La Bourse de Paris évolue dans le rouge lundi en parallèle d'un nouveau rebond des prix du pétrole, dans la foulée d'un regain de tension au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran. Vers 09H30, le CAC 40 perdait 1,16% à 8.328,12 points, en recul de 97,01 points. ... Lire la suite

  • Des passantes marchent devant une peinture murale dans une rue de Téhéran, le 19 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:40 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Saisie d'un cargo iranien: Pékin s'inquiète "Nous exprimons notre inquiétude devant ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:36 

    Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite

  • Journée de la marque Volkswagen à Pékin
    Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:30 

    Les ventes de voitures entièrement ‌électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers ​au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank