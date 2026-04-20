Janus Henderson choisit BNP Paribas Securities Services pour un nouveau mandat

Le métier Securities de BNP Paribas, conservateur global avec 14.193 milliards d’euros d’actifs en conservation, annonce ce 14 avril un mandat stratégique à long terme avec Janus Henderson Group pour fournir une large gamme de services aux fonds, de marché et de financement au Royaume-Uni, en France, au Luxembourg et en Australie. Cela fait suite à un appel d’offres.

Avec ce nouveau mandat, le métier Securities Services de BNP Paribas assure la comptabilité des fonds ouverts et des fonds d’investissement de Janus Henderson en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que des services de banque dépositaire, de conservation de titres, de trésorerie et de change. Janus Henderson pourra en outre bénéficier du modèle de banque intégré de BNP Paribas, à travers une sélection de services fournis par le métier Global Markets de la banque.

BNP Paribas et Janus Henderson se connaissent bien, puisqu’ils entretiennent un partenariat de plus de vingt ans, au cours duquel Securities Services a accompagné Janus Henderson dans de nombreux lancements de fonds, changements de systèmes et fusions-acquisitions ciblées à travers le monde.

L'Agefi