Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, est nommée coprésidente du Conseil d'affaires américano-saoudien

Le Conseil d'affaires américano-saoudien a nommé Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , au poste de coprésidente américaine de son conseil d'administration, représentant les États-Unis.

Jane Fraser remplace Steve Demetriou, ancien directeur général de l'entreprise d'ingénierie Jacobs J.N , qui a occupé ce poste de 2018 à 2024.

Lubna Olayan, présidente du groupe Olayan, a également été nommée coprésidente, représentant l'Arabie saoudite.

Fondé en 1993 en tant qu'émanation de la Commission économique mixte américano-saoudienne, le conseil promeut les liens commerciaux bilatéraux entre l'Arabie saoudite et les États-Unis.

"Leur vision et leur expertise combinées seront inestimables pour définir le prochain chapitre des relations commerciales entre les États-Unis et l'Arabie saoudite", a déclaré Charles Hallab, président-directeur général.

Ces nominations interviennent alors que l'Arabie saoudite cherche à attirer les investissements étrangers pour financer les ambitieux plans de diversification économique du prince héritier Mohammed bin Salman.

Plus tôt cette année, le président américain Donald Trump a effectué un voyage de quatre jours dans le Golfe qui a apporté un engagement saoudien de 600 milliards de dollars pour investir aux États-Unis et 142 milliards de dollars de ventes d'armes américaines au royaume, alors que Riyad intensifie ses efforts pour attirer les investissements étrangers.

Sous la direction de Jane Fraser, Citi s'est développée en Arabie saoudite et a obtenu l'année dernière une licence pour établir son siège régional dans le royaume.

Jane Fraser siège également aux conseils d'administration du Council on Foreign Relations, de la Business Roundtable et du Partnership for New York City.