 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 249,50
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, est nommée coprésidente du Conseil d'affaires américano-saoudien
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil d'affaires américano-saoudien a nommé Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , au poste de coprésidente américaine de son conseil d'administration, représentant les États-Unis.

Jane Fraser remplace Steve Demetriou, ancien directeur général de l'entreprise d'ingénierie Jacobs J.N , qui a occupé ce poste de 2018 à 2024.

Lubna Olayan, présidente du groupe Olayan, a également été nommée coprésidente, représentant l'Arabie saoudite.

Fondé en 1993 en tant qu'émanation de la Commission économique mixte américano-saoudienne, le conseil promeut les liens commerciaux bilatéraux entre l'Arabie saoudite et les États-Unis.

"Leur vision et leur expertise combinées seront inestimables pour définir le prochain chapitre des relations commerciales entre les États-Unis et l'Arabie saoudite", a déclaré Charles Hallab, président-directeur général.

Ces nominations interviennent alors que l'Arabie saoudite cherche à attirer les investissements étrangers pour financer les ambitieux plans de diversification économique du prince héritier Mohammed bin Salman.

Plus tôt cette année, le président américain Donald Trump a effectué un voyage de quatre jours dans le Golfe qui a apporté un engagement saoudien de 600 milliards de dollars pour investir aux États-Unis et 142 milliards de dollars de ventes d'armes américaines au royaume, alors que Riyad intensifie ses efforts pour attirer les investissements étrangers.

Sous la direction de Jane Fraser, Citi s'est développée en Arabie saoudite et a obtenu l'année dernière une licence pour établir son siège régional dans le royaume.

Jane Fraser siège également aux conseils d'administration du Council on Foreign Relations, de la Business Roundtable et du Partnership for New York City.

Valeurs associées

CITIGROUP
98,230 USD NYSE -1,07%
JACOBS SOLUTIONS
164,430 USD NYSE +1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank