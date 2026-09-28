Jana pousse Fiserv à renforcer ses économies et à s'allier à Palantir

L'investisseur activiste Jana Partners demande à Fiserv d'accélérer sa restructuration après la forte baisse de son action, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur en douze mois. Le fonds, actionnaire depuis fin 2025, souhaite que le spécialiste des paiements porte de 500 millions à 1,25 milliard de dollars son objectif d'économies d'ici 2029 dans le cadre de "Project Elevate". Il appelle la direction à annoncer cette nouvelle ambition dès les résultats du troisième trimestre, après avoir déjà réclamé un examen stratégique complet du groupe.

Jana estime également qu'un partenariat avec Palantir permettrait à Fiserv de moderniser plus rapidement son infrastructure technologique, de réduire sa dette technique et de rationaliser ses dépenses auprès de fournisseurs historiques. Le nouveau directeur général, Takis Georgakopoulos, a déjà engagé une revue des activités et envisage de nouvelles cessions, alors que Fiserv, valorisé autour de 25 milliards de dollars, a été pénalisé selon Jana par des prévisions régulièrement revues à la baisse. Le groupe n'a pas immédiatement commenté les nouvelles demandes du fonds.

Jana a déjà encouragé d'autres participations à travailler avec Palantir, notamment Mercury Systems, qui a annoncé un partenariat avec l'éditeur en août pour automatiser certaines opérations industrielles. Le fonds possède aussi une expérience du secteur des paiements, ayant poussé Fidelity National Information Services à séparer Worldpay en 2024. Il mène parallèlement d'autres campagnes activistes, notamment chez Cooper Companies, où il réclame des changements de dirigeants, et chez Six Flags Entertainment, qu'il appelle à envisager une vente.