Jana Partners prend une participation dans Everpure et prépare son entrée au capital

Selon des sources citées par Reuters, le fonds activiste Jana Partners a constitué une participation dans Everpure, anciennement Pure Storage, et devrait prochainement la révéler officiellement dans un document réglementaire. Le fonds a commencé à accumuler des actions au premier trimestre 2026, tout en bénéficiant d'un report temporaire de divulgation accordé par les autorités américaines. À cette période, Jana détenait déjà plus d'un million d'actions de l'entreprise, même si l'ampleur actuelle de sa participation et ses intentions stratégiques demeurent inconnues.

Everpure profite de l'essor des infrastructures liées à l'intelligence artificielle et de la hausse des besoins en gestion des données. Rebaptisée au début de 2026 pour refléter son évolution vers une plateforme axée sur les données et l'IA, la société affiche une capitalisation d'environ 23 milliards de dollars et a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. Son action progresse de 2,35% depuis le début de l'année.

Le recours au traitement confidentiel des déclarations 13F permet aux investisseurs activistes de renforcer leurs positions avant leur divulgation publique, une pratique également utilisée par Berkshire Hathaway. Jana Partners, réputé pour son influence sur les entreprises dans lesquelles il investit, mène actuellement une campagne chez Fiserv et s'était auparavant illustré en poussant Frontier Communications à se vendre avant son rachat par Verizon. Everpure indique pour sa part poursuivre le dialogue avec l'ensemble de ses actionnaires tout en restant concentrée sur l'exécution de sa stratégie.