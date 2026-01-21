Jamie Dimon de JPMorgan met en garde contre un "désastre économique" alors que Donald Trump soutient le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit

Donald Trump demande au Congrès de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit

Le directeur général de JPMorgan affirme que le plafonnement des taux d'intérêt empêcherait 80 % des Américains d'accéder au crédit

Le secteur bancaire s'oppose à la proposition de Donald Trump

Le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a averti mercredi qu'une proposition visant à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit équivaudrait à un désastre économique, tandis que le président américain Donald Trump a réitéré son idée et a déclaré qu'il demandait au Congrès d'approuver cette mesure.

Donald Trump, sous pression pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections législatives de cette année, a appelé au plafonnement au début du mois, sans détailler la manière dont le plan serait mis en œuvre.

"Cela supprimerait le crédit de 80 % des Américains, et c'est leur crédit d'appoint", a déclaré Jamie Dimon, directeur de longue date de JPMorgan et banquier le plus influent de Wall Street, lors du Forum économique mondial de Davos.

Donald Trump a réitéré son appel à plafonner les taux d'intérêt dans un discours distinct prononcé mercredi au WEF, un rassemblement annuel de dirigeants politiques et d'hommes d'affaires du monde entier.

"Je demande au Congrès de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pendant un an", a déclaré Donald Trump. "L'un des principaux obstacles à l'acquisition d'un logement est l'augmentation des dettes liées aux cartes de crédit. La marge bénéficiaire des sociétés de cartes de crédit dépasse aujourd'hui 50 %, ce qui est l'une des plus importantes."

Les organismes du secteur bancaire ont vivement contesté cette mesure , arguant qu'elle limiterait l'accès au crédit pour les consommateurs ordinaires. Par ailleurs, les analystes de Wall Street ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation et qu'elle a peu de chances d'être adoptée, les démocrates et les républicains étant divisés sur le soutien à lui apporter.

"Je pense que nous devrions la tester", a déclaré Jamie Dimon. "Le gouvernement peut le faire, il devrait obliger toutes les banques à le faire dans deux États - le Vermont et le Massachusetts - et voir ce qui se passe."

Bien que Jamie Dimon n'ait pas expliqué pourquoi il avait choisi ces deux États, l'idée a fait rire la foule. Les sénateurs de gauche Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui représentent respectivement le Vermont et le Massachusetts , ont tous deux plaidé en faveur d'une législation qui plafonnerait les taux d'intérêt des cartes de crédit.

"Les personnes qui pleureront le plus ne seront pas les sociétés émettrices de cartes de crédit. Ce seront les restaurants, les détaillants, les agences de voyage, les écoles, les municipalités, parce que les gens ne paieront pas l'eau, ceci et cela", a déclaré Jamie Dimon.

L'INDUSTRIE SE DÉMÈNE

Donald Trump, qui a demandé aux entreprises de se conformer à la loi avant le 20 janvier dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, a pris le secteur au dépourvu et a fait chuter les actions des banques , les investisseurs se montrant réticents à la perspective de voir l'une des activités les plus rentables du secteur s'arrêter.

"Le président demande au Congrès d'adopter une législation, il ne va donc pas essayer de fixer personnellement les taux de crédit. Il est donc très peu probable qu'un plafond de 10 % soit mis en place prochainement", explique Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. "Cela lui donne l'occasion de pointer du doigt le Congrès si cela ne se produit pas."

L'indice S&P 500 Banks .SPXBK qui suit les prêteurs à grande capitalisation était en hausse de 1,2 % mercredi.

Les cartes de crédit génèrent des rendements élevés pour les banques, qui appliquent des taux d'intérêt élevés pour compenser le risque accru de défaillance sur les prêts par carte, qui ne sont pas garantis.

Les grandes banques de Wall Street s'opposent à certaines des idées de Donald Trump pour réduire le coût de la vie aux États-Unis avant les élections de mi-mandat et suggèrent des alternatives dans un effort pour façonner la politique, a rapporté Reuters , citant des sources.

"Nous allons leur fournir à un moment donné une véritable analyse des effets de cette mesure. Nous en avons déjà donné un peu, mais pas beaucoup", a déclaré Jamie Dimon.

La semaine dernière, le directeur financier de JPMorgan, Jeremy Barnum, a été interrogé lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, sur la possibilité d'une action en justice contre les plafonds de taux. "Si vous vous retrouvez avec des directives faiblement soutenues pour changer radicalement notre activité et qui ne sont pas justifiées, vous devez supposer que tout est sur la table", a-t-il déclaré ."

Selon les analystes, les fournisseurs de cartes pourraient faire des gestes conciliants en proposant des offres innovantes telles que des taux plus bas pour certains clients, des cartes sans fioritures qui pourraient facturer 10 % mais n'offriraient pas de récompenses, ou des limites de crédit plus basses.

Les remarques de Jamie Dimon font écho aux points de vue d'autres directeurs généraux de banques de premier plan.

Dans une interview accordée à CNBC depuis Davos, Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , a déclaré en début de semaine qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Congrès approuve des plafonds pour les taux d'intérêt des cartes de crédit.