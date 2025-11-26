Jamie Dimon de JPMorgan estime que le marché devrait accueillir favorablement le budget britannique

Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan, a déclaré mercredi que l'accent mis par la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves , sur les mesures visant à stimuler la croissance dans son budget était le seul moyen de "relever tout le monde".

Jamie Dimon, qui s'exprime rarement le jour d'un budget national, a déclaré que la discipline financière de la chancelière devrait être accueillie favorablement par les marchés. Jamie Dimon a fait part de ses commentaires dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

JPMorgan, la plus grande banque américaine, emploie plus de 22 000 personnes au Royaume-Uni, selon le rapport annuel 2024 de la société.

La livre GBP=D3 était en hausse de 0,4 % sur la journée à 1,3223 $, tandis que les rendements de référence des gilts à 10 ans ont chuté de 6,7 points de base à 4,428 %.