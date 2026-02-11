James Hardie revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après un troisième trimestre positif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice du troisième trimestre dépasse les estimations du consensus

*

Révision à la hausse des perspectives de bénéfices pour l'exercice

*

Hausse de 11 % des actions cotées à Sydney, la plus forte depuis août 2025

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de mouvements d'actions, de détails sur les bénéfices et d'informations sur l'achat d'AZEK dans le dernier paragraphe)

James Hardie Industries JHX.AX a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à une forte croissance des ventes inorganiques dans sa principale division de bardage et de garniture, ce qui a fait grimper ses actions cotées à Sydney de 11 %.

La société basée à Dublin, l'un des principaux fabricants mondiaux de fibrociment, a fait état d'une croissance inorganique de 10 % de ses ventes dans sa division Bardage et garnitures, avec des gains solides dans d'autres segments, y compris l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les terrasses, les rails et les accessoires.

Cela a fait grimper son bénéfice net trimestriel ajusté à 142,2 millions de dollars, dépassant l'estimation de 130,1 millions de dollars de Visible Alpha, mais inférieur aux 153,6 millions de dollars de l'année dernière.

L'entreprise prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,23 à 1,26 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 1,20 à 1,25 milliard de dollars prévus précédemment, le point médian étant largement conforme au consensus de 1,23 milliard de dollars établi par Visible Alpha.

Les actions de James Hardie cotées en Australie ont bondi de 13,12 % à 37,60 dollars australiens dans les premiers échanges, atteignant leur plus haut niveau depuis la mi-août de l'année dernière et marquant le meilleur rallye intrajournalier depuis le début du mois de novembre 2023.

L'action a été parmi les 10 premiers mouvements de l'indice plus large ASX 200 .AXJO , qui était en hausse de 0,7%, à 0000 GMT.

La division Siding and Trim, qui fabrique des produits de construction en fibres-ciment, a déclaré un chiffre d'affaires net de 788,3 millions de dollars pour le trimestre de décembre, en hausse de 10% sur une base inorganique, grâce à la contribution des ventes d'AZEK Exteriors.

Sur une base organique, cependant, le chiffre d'affaires net de la division a chuté de 2 % en raison de la baisse des volumes, reflétant le ralentissement de la demande en matière de logement.

" Pour Siding and Trim, les conditions de marché restent difficiles, conformément à nos attentes antérieures ", a déclaré le directeur financier Ryan Lada, ajoutant que les stocks des canaux devraient rester à des niveaux saisonniers normaux pour le reste de l'exercice 2026.

James Hardie a acquis la société américaine de terrasses et d'extérieurs AZEK pour 8,75 milliards de dollars l'année dernière, ce qui a ravivé les craintes de surpayer l'exposition au marché du logement américain toujours frappé par des coûts élevés et des pressions sur l'accessibilité financière.