James Hardie annonce une baisse de ses bénéfices alors que l'accessibilité à la propriété étouffe le logement aux États-Unis ; l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'EBITDA ajusté pour l'exercice 26 est inférieur au consensus

Résultat net ajusté du 1er trimestre 25: 126,9 millions de dollars, en deçà du consensus

Les actions ont chuté de 30 %, la plus forte baisse en une journée

James Hardie JHX.AX a émis un sombre avertissement pour ses activités en Amérique du Nord et a prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux prévisions du marché mercredi, alors que les propriétaires américains à court d'argent reportent leurs projets de rénovation à prix élevé, ce qui a fait chuter ses actions de 30 %.

Les actions du fabricant australien de fibrociment ont chuté de 30 % en début de journée, à 31,070 dollars australiens l'unité, marquant ainsi leur plus forte baisse intrajournalière. L'action a été le pire perdant de l'indice de référence ASX 200

.AXJO , qui était en baisse de 0,2 % au cours des 10 premières minutes de transactions.

James Hardie a également averti que les constructeurs de maisons recalibraient leurs stocks de produits en fonction du ralentissement de la demande de projets de construction et de rénovation, repoussant ses prévisions de reprise du marché au prochain exercice.

"Les propriétaires remettent à plus tard les projets de rénovation coûteux tels que la pose d'un nouveau revêtement, et l'accessibilité financière reste le principal obstacle à l'amélioration de la construction de logements individuels", a déclaré Aaron Erter, le directeur général, dans un document d'échange.

"Au cours de l'été, l'activité de construction de maisons individuelles a été plus faible que prévu et nous avons ajusté nos prévisions pour tenir compte de la baisse de la demande."

En conséquence, James Hardie prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 1,05 milliard et 1,15 milliard de dollars pour l'exercice se terminant en mars 2026, ce qui est inférieur au consensus de Visible Alpha de 1,23 milliard de dollars. Il a gagné 1,1 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025 .

"La demande dans le secteur de la réparation et de la rénovation ainsi que dans celui de la construction neuve en Amérique du Nord est difficile", a déclaré Aaron Erter.

Cela s'est reflété dans les ventes de juin de nouvelles maisons individuelles américaines, qui ont augmenté moins que prévu en raison de la hausse des taux hypothécaires, poussant les stocks à des niveaux jamais vus à la fin de 2007.

Les ventes de fibres-ciment de James Hardie en Amérique du Nord, sa plus grande source de revenus, ont baissé de 12 % pour atteindre 641,8 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin.

En conséquence, le bénéfice net ajusté de la société basée à Dublin est tombé à 126,9 millions de dollars au premier trimestre, contre 177,6 millions de dollars l'année dernière, manquant ainsi l'estimation de 158,5 millions de dollars de Visible Alpha.

James Hardie, qui a finalisé son acquisition du fabricant américain de terrasses artificielles AZEK pour 8,8 milliards de dollars le 1er juillet, s'attend à bénéficier de nouveaux accords d'approvisionnement et de lancements de produits principalement au cours de l'exercice 2027 et au-delà, plutôt qu'au second semestre de l'exercice 26 comme prévu précédemment.