James, directeur général de First Brands, envisage de démissionner
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 05:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 6-8, 10) par Gnaneshwar Rajan et Ananya Palyekar

Le directeur général de First Brands, Patrick James, envisage de quitter son poste au sein de l'équipementier automobile en faillite, a déclaré vendredi un porte-parole de Patrick James.

"Patrick James a toujours fait passer les intérêts du groupe First Brands avant les siens et évalue actuellement la meilleure voie à suivre pour maximiser la valeur pour les clients, les fournisseurs, les employés et les prêteurs, y compris en renonçant éventuellement à son rôle de directeur général", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel.

Le frère de James, Edward, a quitté son poste de direction au sein de l'entreprise, a indiqué le Financial Times, qui a été le premier à signaler que le directeur général envisageait de démissionner.

First Brands, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour l'industrie automobile, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise.

Selon les documents du tribunal, le passif total de l'entreprise s'élève à 11,6 milliards de dollars.

Le ministère américain de la justice a lancé une enquête sur les transactions de First Brands avec ses créanciers et a envoyé une demande de renseignements à la société, a rapporté Reuters jeudi.

L'enquête n'en est qu'à ses débuts, a déclaré une personne au fait de l'affaire, ajoutant qu'il est courant que les procureurs américains s'intéressent aux entreprises qui divulguent publiquement des pertes affectant un grand nombre d'investisseurs.

Les sociétés financières exposées à First Brands comprennent Jefferies JEF.N , qui a révélé une exposition de 715 millions de dollars par l'intermédiaire de Leucadia Asset Management, et UBS UBSG.S , qui évalue l'exposition sur plus de 500 millions de dollars liés à la société.

First Brands, détenue par son fondateur Patrick James, a accumulé la plupart de ses dettes à long terme en acquérant d'autres fournisseurs de pièces détachées et des services de réparation automobile au cours des 15 dernières années.

Le fabricant de pièces automobiles a nommé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants pour enquêter sur ses accords de financement hors bilan et pour déterminer si ses factures ont été prises en compte plusieurs fois.

