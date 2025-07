Jamendo réaffirme son intention d’engager des actions en justice contre l’utilisation non autorisée de sa musique par Nvidia et Suno

Jamendo, la plateforme musicale mondiale faisant partie de la famille Winamp, réaffirme sa position ferme dans le litige en cours avec Nvidia concernant l’utilisation présumée non autorisée de son catalogue musical pour entraîner le modèle d’intelligence artificielle Fugatto, ainsi qu’avec Suno pour l’utilisation du même catalogue dans l’entraînement du modèle SunoAI Foundation.



Aucun accord n’a été trouvé avec Nvidia, malgré de multiples tentatives de résolution amiable et de bonne foi, incluant une proposition formelle de licence.

En revanche, Suno n’a tout simplement pas répondu, ignorant les efforts répétés de Jamendo pour établir un dialogue.

Jamendo n’a aucunement l’intention de reculer et est déterminé à engager les procédures juridiques nécessaires afin de faire valoir pleinement ses droits — ainsi que ceux des plus de 70 000 artistes indépendants qu’elle représente. Son équipe poursuit comme prévu l’initiation d’actions en justice.