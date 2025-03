Jamendo demande un soutien juridique pour exiger des réponses de Nvidia et Suno concernant l'utilisation de sa musique dans l'entraînement de l'IA

Jamendo, la plateforme musicale membre de la famille Winamp, a sollicité une assistance juridique afin de contacter le géant de la technologie Nvidia et la startup d’IA musicale Suno pour avoir prétendument utilisé son catalogue musical sans autorisation afin d'entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle.



À la fin de l’année 2024, Jamendo a été alerté par sa communauté à la suite d’articles en ligne suggérant que Nvidia et Suno avaient intégré son catalogue de musique sous licence dans leurs ensembles de données d’entraînement d’IA. Des développeurs indépendants ainsi que des clients de Jamendo ont exprimé leurs préoccupations et ont demandé si une telle utilisation était autorisée.



Des documents accessibles au public indiquent que le SunoAI Foundation Model et le Non-Vocal Model de Nvidia pourraient avoir utilisé des ensembles de données provenant de Jamendo.



Fondé en 2004, Jamendo défend depuis longtemps les artistes indépendants, offrant une plateforme à plus de 70 000 musiciens et groupes dans le monde, avec un catalogue dépassant 600 000 morceaux. La plateforme protège les œuvres des artistes via des licences Creative Commons, garantissant que la musique reste libre pour un usage personnel tout en interdisant son exploitation commerciale non autorisée. Par ailleurs, Jamendo Licensing permet aux artistes de générer des revenus grâce à des licences de synchronisation et de diffusion en magasin.