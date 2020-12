Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jair Bolsonaro finit par reconnaître la victoire de Joe Biden Reuters • 15/12/2020 à 23:32









BRASILIA, 15 décembre (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a adressé mardi des félicitations tardives au président-élu des Etats-Unis, Joe Biden, entérinant la défaite de Donald Trump, son modèle politique avec lequel il a tenté de forger une étroite relation bilatérale. "De mots de bienvenue au président Joe Biden, avec mes meilleurs voeux et l'espoir que les Etats-Unis resteront 'la terre de la liberté et la patrie des courageux'", écrit-il dans un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères. "Je serai prêt à travailler avec vous et à continuer à construire l'alliance entre le Brésil et les Etats-Unis, en défense de la souveraineté, de la démocratie et de la liberté dans le monde entier, ainsi qu'en matière d'intégration commerciale", ajoute-t-il. Washington et Brasilia ont lancé l'an dernier des discussions sur un accord de libre-échange. Mais l'alternance politique à la Maison blanche pourrait modifier la donner, Joe Biden semblant disposé à adopter une approche plus dure que Donald Trump vis-à-vis du Brésil sur des questions comme la déforestation de l'Amazonie, les droits de homme ou le commerce. Bolsonaro est l'un des tout derniers dirigeants mondiaux à reconnaître la victoire de Biden. (Lisandra Paraguassu version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.