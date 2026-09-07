Jaguar Land Rover va supprimer environ 4.000 postes sur les deux prochaines années

PHOTO D'ARCHIVE : Les logos de Jaguar et de Land Rover sont visibles devant un concessionnaire automobile
Le groupe Jaguar Land Rover a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 4.000 emplois à l'échelle mondiale au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un plan plus large visant à réduire les coûts et à améliorer sa compétitivité.
Le constructeur automobile de luxe, qui possède d'importants sites dans le centre de l'Angleterre, a indiqué qu'il visait 1,7 milliard de livres sterling (1,98 milliards d'euros) d'économies, abaissant ainsi son seuil de rentabilité à environ 300.000 véhicules.
JLR emploie environ 30.000 personnes au Royaume-Uni sur un effectif mondial d'environ 40.000 personnes.
Détenue par le groupe indien Tata Motors, la société a confirmé ces suppressions d'emplois alors que le ministre des Finances, John Healey, prononçait un discours à Coventry, non loin de là, axé sur la relance de la croissance économique.
L'entreprise a déclaré qu'elle entendait lancer cinq nouveaux produits au cours des 12 prochains mois et que ces changements permettraient de soutenir des investissements de 15 à 18 milliards de livres sterling durant les cinq années à venir dans l'électrification, les technologies numériques, la fabrication de pointe et l'amélioration de l'expérience client.
Le ministre des Affaires économiques, Jonathan Reynolds, a déclaré dimanche qu’il rencontrerait cette semaine le directeur général PB Balaji pour discuter des suppressions d’emplois prévues, à la suite d’articles parus dans la presse faisant état de ces projets.
(Rédigé par Sam Tabahriti ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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