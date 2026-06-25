Jaguar Land Rover va rappeler plus de 250 500 SUV aux États-Unis en raison d'un problème d'airbag, selon la NHTSA

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Jaguar Land Rover, filiale de Tata Motors

TAMO.NS , procède au rappel de 250 857 SUV aux États-Unis en raison d’un défaut des airbags susceptible d’augmenter le risque de blessures en cas d’accident, a annoncé jeudi l’Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

* Ce rappel concerne certains SUV Land Rover Defender, Discovery et Range Rover, a précisé l'autorité américaine de sécurité automobile.

* Le connecteur à ressort spiralé de l'airbag conducteur pourrait se corroder, empêchant ainsi l'airbag de se déployer comme prévu, a-t-elle précisé.

* Les concessionnaires appliqueront gratuitement un gel lubrifiant protecteur sur les bornes du connecteur, a précisé l'autorité de régulation.