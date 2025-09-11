 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jacquet Metals : résultats semestriels en hausse dans un contexte difficile
information fournie par AOF 11/09/2025 à 10:08

(AOF) - Jacquet Metals a dévoilé des résultats semestriels en amélioration en dépit de conditions de marché toujours " marquées par une demande faible, notamment en Allemagne, et une pression sur les prix ". Le résultat net part du groupe a atteint 6,4 millions d’euros, en hausse par rapport aux 3,6 millions d’euros enregistrés un an plus tôt, ces derniers incluant un badwill de 4,4 millions d’euros. L’Ebitda courant s’est élevé à 48 millions d’euros, représentant 4,9 % du chiffre d’affaires, contre respectivement 39 millions d'euros et 3,6 % au premier semestre 2024.

Le chiffre d'affaires a reculé de 8,1 % à 987 millions d'euros. " Cette baisse s'explique principalement par la contraction des volumes (-4,1 %), la baisse des prix (-4,6 %), partiellement compensée par un effet périmètre positif (+0,6 %) lié à l'acquisition de Commerciale Fond en Italie ", a précisé la société.

Le groupe a généré un flux de trésorerie d'exploitation positif de 50 millions d'euros.

" La conjoncture ne devrait pas s'améliorer dans les mois à venir " a prévenu Jacquet Metals, évoquant un contexte géopolitique et économique, " perturbé et incertain ". Dans ce contexte, " le groupe s'attachera à la gestion de son besoin en fonds de roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement ".

La restructuration de la division IMS Group en Allemagne, avec une réduction de 35 % de ses capacités de distribution, devrait générer des économies annuelles de 10 millions d'euros à partir de 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

