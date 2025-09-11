Jacquet Metals : résultats semestriels en hausse dans un contexte difficile

(AOF) - Jacquet Metals a dévoilé des résultats semestriels en amélioration en dépit de conditions de marché toujours " marquées par une demande faible, notamment en Allemagne, et une pression sur les prix ". Le résultat net part du groupe a atteint 6,4 millions d’euros, en hausse par rapport aux 3,6 millions d’euros enregistrés un an plus tôt, ces derniers incluant un badwill de 4,4 millions d’euros. L’Ebitda courant s’est élevé à 48 millions d’euros, représentant 4,9 % du chiffre d’affaires, contre respectivement 39 millions d'euros et 3,6 % au premier semestre 2024.

Le chiffre d'affaires a reculé de 8,1 % à 987 millions d'euros. " Cette baisse s'explique principalement par la contraction des volumes (-4,1 %), la baisse des prix (-4,6 %), partiellement compensée par un effet périmètre positif (+0,6 %) lié à l'acquisition de Commerciale Fond en Italie ", a précisé la société.

Le groupe a généré un flux de trésorerie d'exploitation positif de 50 millions d'euros.

" La conjoncture ne devrait pas s'améliorer dans les mois à venir " a prévenu Jacquet Metals, évoquant un contexte géopolitique et économique, " perturbé et incertain ". Dans ce contexte, " le groupe s'attachera à la gestion de son besoin en fonds de roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement ".

La restructuration de la division IMS Group en Allemagne, avec une réduction de 35 % de ses capacités de distribution, devrait générer des économies annuelles de 10 millions d'euros à partir de 2027.

