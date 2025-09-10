 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JACQUET METALS - Résultats semestriels 2025
information fournie par Boursorama CP 10/09/2025 à 18:00

- Chiffre d’affaires : 987 m€ (-8,1 % vs S1 2024)
- EBITDA courant : 48 m€ (4,9 % du chiffre d'affaires vs 3,6 % au S1 2024)
- Cash-flow d’exploitation : 50 m€

Les conditions de marché du 1er semestre 2025, dans la continuité de celles de 2024, ont été marquées par une demande faible, notamment en Allemagne, et une pression sur les prix.
La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques et très implantée sur ce marché, est particulièrement affectée par le ralentissement de l’activité industrielle. À périmètre constant, les volumes distribués par IMS group au 1er semestre 2025 sont ainsi inférieurs de -7,3 % à ceux du 1er semestre 2024.
Les divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d’aciers inoxydables, ont mieux résisté avec une érosion limitée de leurs volumes de vente (respectivement -0,3 % et -1,3 % par rapport au 1er semestre 2024).
Au 1er semestre 2025, les ventes du Groupe s’élèvent à 987 millions d’euros, inférieures de -8,1 % à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 23,6 % du chiffre d’affaires contre 20,9 % au 1er semestre 2024. La pression exercée sur la marge brute par la baisse des prix moyens de vente a été compensée par la baisse des prix moyens des stocks.
Dans ces conditions, l’EBITDA courant s’établit à 48 millions d’euros, représentant 4,9 % du chiffre d’affaires contre 3,6% au 1er semestre 2024, et le Résultat Net Part du Groupe à 6,4 millions d’euros.

