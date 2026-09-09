JACQUET METALS - Résultats au 30 septembre 2026

- Chiffre d’affaires : 1 001 m€ (+1,4 % vs S1 2025)



- EBITDA courant : 60 m€ (6 % du chiffre d'affaires vs 4,9 % au S1 2025)



- Cash-flow d’exploitation : 54 m€





Au 1er semestre 2026, le Groupe a évolué dans un climat d’incertitude persistant, renforcé par les tensions géopolitiques notamment au Moyen-Orient.





Dans cet environnement, le Groupe a su préserver ses performances opérationnelles.





Les divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d’aciers inoxydables, ont d’une manière générale plutôt bien évolué sur leurs marchés.



Les volumes distribués par JACQUET sont supérieurs de +10,1 % à ceux du 1er semestre 2025, bénéficiant notamment du dynamisme de la division en Amérique du Nord, soutenu par sa politique d’investissement.



Pour sa part, STAPPERT enregistre des volumes en hausse de +4,7% sur la même période.





La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, reste pénalisée par le marché allemand, toujours difficile, dans un contexte européen par ailleurs un peu mieux orienté. Les volumes distribués par IMS group sont ainsi inférieurs de -4,4 % par rapport au 1er semestre 2025.





Les ventes du Groupe s’élèvent à 1 milliard d’euros pour le 1er semestre, supérieures de +1,4 % à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 25,1 % du chiffre d’affaires contre 23,6 % au 1er semestre 2025.