JACQUET METALS - Résultats au 30 septembre 2025

- Chiffre d’affaires : 1 427 m€ (-7,5 % vs 30.09.2024)

- EBITDA courant : 71 m€ (4,9 % du chiffre d’affaires vs 3,9% au 30.09.2024)

- Cash-flow d’exploitation : 60 m€

Au 30 septembre 2025, les ventes du Groupe, principalement marquées par une demande faible, notamment en Allemagne, et une pression sur les prix, s’élèvent à 1 427 millions d’euros, inférieures de -7,5 % à celles enregistrées un an auparavant (T3 -6%) et la marge brute représente 23,5 % du chiffre d’affaires (T3 : 23,5%) contre 21,4 % un an auparavant.



Les divisions JACQUET et STAPPERT, spécialisées dans la distribution d’aciers inoxydables, ont globalement bien résisté. Les volumes distribués par JACQUET sont supérieurs de +1,7% à ceux de 2024 (T3 +6,8%), bénéficiant du positionnement de la division en Amérique du Nord et en Asie. Pour sa part, STAPPERT maintient des volumes stables à - 0,5% (T3 +1,1%) par rapport à 2024.



La division IMS group, spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, est particulièrement affectée par le ralentissement de l’activité industrielle sur le marché allemand. Les mesures en cours d’exécution visant à adapter la structure de la division en Allemagne et l’arrêt de la distribution de certaines gammes de produits à faible valeur ajoutée ont également pesé sur le niveau d’activité.

Au 30 septembre 2025, à périmètre constant, les volumes distribués par IMS group sont inférieurs de - 5,1% sur un an (T3 +0,2%).