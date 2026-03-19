Jacquet Metals préserve sa rentabilité malgré un chiffre d'affaires en repli en 2025
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:06
Sur l'exercice 2025, le résultat net part du groupe ressort à 10 MEUR. Bien qu'inférieur au consensus (13,5 MEUR), il a bondi de 66,7% en glissement annuel. En outre, le résultat opérationnel courant s'élève à 52,8 MEUR, légèrement au-dessus des attentes (51,7 MEUR), soit un bond de 47,5% qui confirme une amélioration de sa performance opérationnelle en dépit de la contraction de l'activité.
En effet, le chiffre d'affaires s'élève à 1,84 MdEUR (conforme au consensus), en repli de 6,6% sur un an. En revanche, l'Ebitda courant atteint 94 MEUR (en ligne avec le consensus), en progression de 8%. Cette amélioration reflète notamment une meilleure maîtrise des coûts et une adaptation des structures, en particulier au sein de la division IMS (spécialisé dans les aciers alliés, spéciaux et au carbone).
Endettement réduit
Le cash-flow d'exploitation de 103 MEUR est en recul de 41,5% par rapport aux 176 MEUR enregistrés en 2024. Le groupe a réduit parallèlement son endettement net à 140 MEUR contre 175 MEUR un an plus tôt.
Pour Portzamparc, "la bonne surprise de cette publication vient probablement de ce désendettement net de 35 MEUR pour une dette financière brute de 140 MEUR au 31 décembre 2025 grâce à une optimisation des niveaux de stocks (impact cash de la variation de BFR de 27 MEUR) et une rationalisation marquée des investissements (CapEx de 21 MEUR en 2025 contre 59 MEUR en 2024).
Le passage à 140 MEUR prouve que l'entreprise est moins "à risque". Ce désendettement est ici qualifié d'"artificiel" (dans le bon sens du terme) car il ne découle pas d'une hausse des ventes, mais d'une meilleure gestion interne (réduction des stocks et des investissements).
Perspectives 2026
Sur le plan opérationnel, les divisions Jacquet (tôles de fortes épaisseurs en aciers inoxydables et alliages de nickel) et Stappert (distributeur de produits longs en aciers inoxydables : barres, tubes, raccords) affichent une bonne résistance avec des volumes en légère croissance ( 2,6% et 0,8% respectivement). A l'inverse, la division IMS recule (-4,2%), pénalisée par le ralentissement industriel allemand.
Côté prévisions, Jacquet Metals anticipe pour l'exercice 2026 un environnement toujours incertain, marqué notamment par des tensions géopolitiques et la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en Europe (MACF). L'entrée en vigueur, le 1er janvier dernier, de ce mécanisme (qui résulte en une taxe sur les importations d'acier basée sur leur intensité carbone et dont les modalités restent partiellement à définir) est une source supplémentaire de perturbation.
Bien que le distributeur de métaux ne dispose pas d'infrastructure au Moyen-Orient, le conflit dans cette région pèse dans l'immédiat sur le climat des affaires. S'il devait perdurer, le conflit pourrait également générer des pressions inflationnistes sur les matières premières, l'énergie et le transport.
Dans ce contexte, la société entend "poursuivre une gestion rigoureuse de ses coûts et de son besoin en fonds de roulement, tout en maintenant sa stratégie d'investissement et de développement". Aucun objectif précis n'a été divulgué.
Suite à cette publication annuelle, Oddo BHF reste à surperformance sur Jacquet Metals avec un objectif de cours inchangé à 27 EUR. Le broker "maintient son scénario 2026 : chiffre d'affaires de 1,915 MdEUR (en légère croissance organique de 4% dont 2% en prix et 2% en volumes) et ROC de 67 MEUR soit une marge en progression de 60 points de base à 3,5%.
"L'exercice 2025 semble avoir marqué un point bas (volumes et prix). L'année 2026 devrait être mieux orientée avec des marges préservées et un effet d'aubaine additionnel potentiel grâce à la hausse des prix. La valorisation actuelle reste raisonnable (VE/EBIT 2026 de 10x) au regard du rebond progressif attendu au cours des prochains mois et malgré un marché encore volatil", explique l'analyste pour justifier sa décision.
De son côté, Portzamparc souligne que "cette publication est globalement conforme aux attentes mais note que le désendettement significatif n'offre cependant que très peu de visibilité sur les exercices 2026 et 2027.
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