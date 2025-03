Jacquet Metals : comptes dégradés en 2024

(AOF) - Dans un environnement caractérisé par une faible demande et par une pression constante sur les prix, les ventes de Jacquet Metals ont reculé de 11,7% à 1,97 milliard d’euros en 2024. La marge brute s’élève à 442 millions d’euros et représente 22,4 % du chiffre d’affaires contre 481 millions d’euros et 21,5 %un an plus tôt. L’Ebitda courant s’établit à 87 millions d’euros contre 134 millions d'euros en 2023. Le résultat net part du groupe est tombé à 6 millions d’euros contre 51 millions d'euros en 2023.

Le résultat opérationnel courant en 2024 s'élève à 36 millions d'euros contre 99 millions d'euros un an avant. Il intègre des charges liées aux réductions de capacité engagées au quatrième trimestre 2024, pour un montant de 8 millions d'euros.

En 2024, le groupe a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 176 millions d'euros contre 210 millions d'euros en 2023.

Le besoin en fonds de roulement opérationnel s'élève à 564 millions d'euros contre 657 millions d'euros fin 2023 avec des stocks en baisse de 63 millions d'euros (615 millions d'euros fin 2024 par rapport à 677 millions d'euros fin 2023).

Le groupe précise que les conditions de marché du début d'année 2025 s'inscrivent dans la continuité de celles rencontrées fin 2024. " Dans cet environnement encore incertain, le groupe s'attachera à la gestion de son besoin en fonds de roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement " a précisé Jacquet Metals.

