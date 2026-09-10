Jacquet Metals améliore sa rentabilité au 1er semestre

Jacquet Metals publie un résultat net part du groupe de 22 MEUR pour les six premiers mois de 2026, contre 6 MEUR au 1er semestre 2025, et un EBITDA courant en hausse d'un quart à 60 MEUR, soit une marge améliorée de 1,1 point à 6% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires du distributeur d'aciers spéciaux a augmenté de 1,4% à 1 001 MEUR, grâce à une augmentation de 1,5% des volumes distribués (dont 2,3% sur le seul 2e trimestre), tandis qu'un effet prix de -0,3% a été en grande partie compensé par un effet périmètre de 0,2%.

Le groupe précise que ses divisions Jacquet et Stappert, spécialisées dans la distribution d'aciers inoxydables, ont plutôt bien évolué sur leurs marchés d'une manière générale, alors que sa division IMS group, spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques, est restée pénalisée par un marché allemand toujours difficile.

Estimant que la conjoncture des prochains trimestres devrait ressembler à celle observée depuis le début de l'année, Jacquet Metals affirme qu'il "s'attachera à gérer rigoureusement ses équilibres financiers, tout en poursuivant sa politique d'investissement et de développement".

Par ailleurs, le groupe indique avoir tout juste finalisé l'acquisition de la société américaine Energy Steel Products, qui opère depuis Houston et Chicago et est spécialisée dans la distribution de produits longs inoxydables, représentant un chiffre d'affaires de 25 MEUR.