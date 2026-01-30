 Aller au contenu principal
Jacqueline Miller, CMO de Moderna, quitte ses fonctions
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jacqueline Miller, médecin en chef de Moderna MRNA.O , qui a dirigé le développement de Spikevax, le vaccin COVID-19 à base d'ARNm de la société, quittera ses fonctions à compter du 2 mars, a annoncé vendredi le fabricant de vaccins.

Mme Miller a rejoint Moderna en 2020 en tant que responsable du domaine thérapeutique des maladies infectieuses. Son départ intervient à un moment charnière pour l'entreprise, qui cherche à combler le manque à gagner laissé par la baisse de la demande pour les produits COVID et à transformer sa plateforme ARNm en une franchise plus large et durable.

Au cours de sa carrière, Mme Miller a contribué à l'homologation de sept nouveaux vaccins destinés à des patients allant des nourrissons aux adultes plus âgés, notamment le Spikevax de Moderna et le vaccin contre le virus respiratoire syncytial mRESVIA, selon le site web de l'entreprise.

Les actions de Moderna ont baissé de plus de 2 % avant la mise sur le marché.

La société a nommé David Berman au poste de directeur du développement à compter du 2 mars. Mme Miller restera consultante auprès de l'entreprise pour l'aider à assurer la transition, a ajouté la société.

Avant de rejoindre Moderna, David Berman était responsable de la recherche et du développement chez Immunocore IMCR.O et a occupé des postes à responsabilité chez AstraZeneca AZN.L et Bristol-Myers Squibb BMY.N .

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 540,000 GBX LSE +0,59%
BRISTOL-MYERSSQU
54,270 USD NYSE 0,00%
IMMUNOCORE SP ADS
33,0000 USD NASDAQ 0,00%
MODERNA
46,8600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

