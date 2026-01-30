Jacqueline Miller, CMO de Moderna, quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jacqueline Miller, médecin en chef de Moderna MRNA.O , qui a dirigé le développement de Spikevax, le vaccin COVID-19 à base d'ARNm de la société, quittera ses fonctions à compter du 2 mars, a annoncé vendredi le fabricant de vaccins.

Mme Miller a rejoint Moderna en 2020 en tant que responsable du domaine thérapeutique des maladies infectieuses. Son départ intervient à un moment charnière pour l'entreprise, qui cherche à combler le manque à gagner laissé par la baisse de la demande pour les produits COVID et à transformer sa plateforme ARNm en une franchise plus large et durable.

Au cours de sa carrière, Mme Miller a contribué à l'homologation de sept nouveaux vaccins destinés à des patients allant des nourrissons aux adultes plus âgés, notamment le Spikevax de Moderna et le vaccin contre le virus respiratoire syncytial mRESVIA, selon le site web de l'entreprise.

Les actions de Moderna ont baissé de plus de 2 % avant la mise sur le marché.

La société a nommé David Berman au poste de directeur du développement à compter du 2 mars. Mme Miller restera consultante auprès de l'entreprise pour l'aider à assurer la transition, a ajouté la société.

Avant de rejoindre Moderna, David Berman était responsable de la recherche et du développement chez Immunocore IMCR.O et a occupé des postes à responsabilité chez AstraZeneca AZN.L et Bristol-Myers Squibb BMY.N .