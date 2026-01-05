Jacobs acquiert la participation restante dans PA Consulting pour 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir le reste de la participation qu'il ne possède pas encore dans la société britannique PA Consulting pour 1,216 milliard de livres (1,64 milliard de dollars).

Dans un contexte de forts investissements dans l'infrastructure de l'IA, Jacobs vise à utiliser les services de PA Consulting pour fournir des services supplémentaires à ses clients, en particulier dans les secteurs à forte croissance et historiquement résistants tels que la fabrication de pointe, les sciences de la vie et l'infrastructure critique, y compris l'énergie et le transport.

L'opération, qui devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice ajusté de Jacobs au cours des 12 premiers mois suivant la clôture, sera payée à 80 % en numéraire et à 20 % en actions Jacobs. Jacobs avait acquis une participation majoritaire dans PA Consulting en mars 2021.

"À titre de référence, si Jacobs avait détenu PA Consulting à 100 % pour l'ensemble de l'exercice 2025, sa marge bénéficiaire de base ajustée aurait été de 14,5 %, alors que la marge bénéficiaire de base ajustée réelle a été de 13,9 %", a déclaré la société.

PA Consulting, société de conseil internationale, fournit des services dans divers secteurs tels que la consommation et l'industrie, la défense et la sécurité, l'énergie et les services publics, entre autres.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de Jacobs.

(1$ = 0,7430 livre)