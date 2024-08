Jackson Hole : Vontobel table sur une réduction de taux de 25 point de base en septembre

(AOF) - Lors du symposium de Jackson Hole qui débute demain, "les marchés seront à la recherche de la moindre indication" sur ce que Jerome Powell "pense suite à la baisse puis la reprise déclenchées par les données du marché du travail au début de ce mois". C’est ce que prévoit George Curtis, gérant chez TwentyFour AM, boutique Vontobel, soulignant que "la question la plus pressante pour les investisseurs est de savoir si la Fed pourrait commencer son cycle de baisse dès le mois prochain avec une réduction de 25 ou 50 points de base".

Pour le gérant, "il est peu probable qu'il exclue une baisse de 50 pb, surtout qu'un autre rapport sur le marché du travail est prévu avant la réunion de septembre ". "Notre scénario de base reste donc une réduction de 25 pb", conclut-il.

"Le dilemme de la Fed tourne principalement autour du chômage", estime le gérant. Les données de ce début de mois ont montré que le taux de chômage aux États-Unis avait augmenté à 4,3 %, un niveau "plus faible que prévu", mais en "hausse de 0,9 % par rapport aux plus bas du cycle", relève-t-il.

Pour lui, ce niveau est " suffisant pour déclencher la règle de Sahm ", selon laquelle l'économie américaine entre en récession lorsque la moyenne des trois derniers mois du taux de chômage est supérieure de 0,50% ou plus à son niveau le plus bas des douze derniers mois.

Si les taux de postes vacants et d'embauche "ont diminué sans à-coup", on constate une offre de travail "plus importante" "grâce au taux de participation des personnes en âge de travailler au plus haut depuis 2001" avec "des niveaux d'immigration élevés".