Jackson Hole : la politique de la Fed est-elle suffisamment restrictive pour les investisseurs ?

(Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Mondher Bettaieb-Loriot, responsable des obligations d'entreprises, Vontobel

Cette année, nous nous attendons à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, souligne que la politique actuelle de la banque centrale est suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à son objectif de 2%.

En effet, alors que l'inflation américaine continue de baisser, le taux nominal des fonds fédéraux apparaît encore plus restrictif pour l'économie américaine. Powell et Williams, le président de la Fed de New York, ont récemment indiqué qu'ils devraient ajuster les taux à la baisse pour maintenir les taux d'intérêt réels à un niveau constant afin de conserver le niveau maximal souhaité de restriction.

Nous pourrions donc nous diriger vers un cadre restrictif à long terme, dans lequel la banque mettrait en œuvre des réductions de taux à partir de 2024, à mesure que l'inflation continue de décélérer, jusqu'à ce que l'économie revienne à une inflation de base de 2 %. Une fois ce niveau atteint, la banque pourrait alors envisager de ramener les taux réels au niveau neutre, selon le président de la Fed de New York, M. Williams.

Par ailleurs, la récente volatilité du marché du Trésor américain, qui a propulsé les rendements à la hausse, est due à une augmentation des remboursements et de l'offre d'obligations au cours d'une période estivale très peu liquide. L'abaissement de la note de crédit des États-Unis par Fitch et l'ajustement de la courbe de rendement de la Banque du Japon font également partie des éléments qui poussent les rendements à la hausse.

Rien de tout cela ne change notre conviction, nous pensons que les taux devraient être beaucoup plus bas d'ici la fin du mois de juin 2024, sauf si l'inflation de base ne cesse de baisser, avec un PIB augmentant sensiblement au-delà des prévisions de la Fed de 1 à 1,5 % en 2024.