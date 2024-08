Jackson Hole : la Fed "peut encore être patiente" (ABN Amro IS)

(AOF) - "Le président Powell doit s'exprimer sur les perspectives économiques à 16h vendredi. La question n'est plus de savoir "quand réduire" mais "de combien". C’est ce qu’affirme Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, à l’approche du Symposium de Jackson Hole. Selon lui, "la forte consommation donnera à M. Powell une excuse pour rester prudent et ne pas signaler de mesures agressives ". "Son ton sera probablement moins dovish qu'en juillet", précise-t-il.

Christophe Boucher s'attend à ce que Jerome Powell "signale une baisse des taux est probable en septembre, mais qu'il s'abstienne d'en préciser l'ampleur". Il pourrait " mettre davantage l'accent sur les risques de hausse des perspectives d'inflation", "tout en reconnaissant les progrès récents".

"Les données récentes sur la croissance et la consommation suggèrent que la Fed n'est pas en retard sur la courbe et qu'elle peut encore être patiente et dépendante des données" ajoute le gérant.

Il table "dans l'ensemble" sur une intervention "équilibrée", "soigneusement formulée dans le but de maintenir le calme sur les marchés", et "sans aucun engagement préalable pour le mois de septembre".