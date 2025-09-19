 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 859,60
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jackson Financial en hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de Jackson Financial

JXN.N , fournisseur de rentes, augmentent de 1,4 % à 100,95 $

** JXN a annoncé jeudi une augmentation de 1 milliard de dollars de son programme de rachat d'actions

** Cette mesure s'ajoute à l'autorisation restante de 208 millions de dollars au 31 août

** Les rachats peuvent être effectués par le biais d'achats sur le marché libre et de transactions privées non sollicitées ou sollicitées - JXN

** Un des cinq courtiers évalue l'action à "acheter", trois à "conserver" et un à "vendre"; prix cible médian de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de JXN ont augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

JACKSN FINL RG-A
99,885 USD NYSE +0,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank