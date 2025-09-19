Jackson Financial en hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Les actions de Jackson Financial
JXN.N , fournisseur de rentes, augmentent de 1,4 % à 100,95 $
** JXN a annoncé jeudi une augmentation de 1 milliard de dollars de son programme de rachat d'actions
** Cette mesure s'ajoute à l'autorisation restante de 208 millions de dollars au 31 août
** Les rachats peuvent être effectués par le biais d'achats sur le marché libre et de transactions privées non sollicitées ou sollicitées - JXN
** Un des cinq courtiers évalue l'action à "acheter", trois à "conserver" et un à "vendre"; prix cible médian de 100 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions de JXN ont augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer