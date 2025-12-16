Jackson, de l'EMJ, poursuit sa stratégie de trésorerie cryptographique en procédant à une fusion inversée

Le gestionnaire de fonds et investisseur activiste Eric Jackson est prêt à diriger une société de trésorerie cryptographique à la suite d'une fusion inversée avec la société de bien-être pour animaux SRx Health Solutions SRXG.A , ce qui a fait monter en flèche les actions de la société dans les premiers échanges mardi.

En juillet, Jackson, le fondateur d'un petit fonds spéculatif basé au Canada, a déclenché une flambée des actions d'Opendoor Technologies OPEN.O , attirant les commerçants de détail dans un rallye qui rappelle la frénésie des actions mèmes de 2021.

Son passage à la stratégie de trésorerie cryptographique intervient alors que les investisseurs sont devenus prudents, les actions des entreprises du secteur restant très sensibles à la volatilité du bitcoin .

EMJX prévoit de se démarquer de ses pairs tels que Michael Saylor's Strategy Inc MSTR.O en gérant un portefeuille multi-actifs et en recourant à une couverture active.

"Notre objectif est de réinvestir le capital dans la trésorerie au fil du temps plutôt que de compter sur la dilution, et de construire une plateforme transparente, de qualité institutionnelle, avec une orientation à long terme", a déclaré M. Jackson.

M. Jackson sera le fondateur, le président et le directeur général d'EMJX, qui investira dans le bitcoin, l'ethereum et une sélection de crypto-monnaies plus petites, après la clôture de l'opération.

Les actions de la société, qui fabrique des produits de santé et de bien-être pour les animaux de compagnie, ont presque doublé en valeur pour atteindre 61 cents. Sa capitalisation boursière était de 8,4 millions de dollars à la dernière clôture.

L'opération est soumise à l'approbation des actionnaires de SRx Health Solutions.