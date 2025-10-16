Jack in the Box progresse après avoir annoncé la vente de Del Taco pour 115 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 octobre - ** Les actions de l'opérateur de restaurants Jack in the Box JACK.O ont augmenté d'environ 2 % à 19,69 $ avant le marché
** La société va vendre son unité Del Taco à l'exploitant de restaurants franchisés Yadav Enterprises pour 115 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces
** La transaction devrait être finalisée d'ici janvier 2026
** L'opération devrait aider JACK à simplifier ses opérations et à se concentrer sur sa marque principale
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action JACK a baissé de près de 54% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer